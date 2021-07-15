Угрожавший сбросить сына с балкона отец заранее планировал месть

Угрожавший выбросить своего ребёнка в окно житель Иркутска заранее планировал месть. Издание «КП-Иркутск» раскрыло подробности происшествия.

Как сообщалось, 13 июля 34-летний мужчина вместе с ребёнком выбрался на внешнюю часть балкона и угрожал выкинуть малыша. С россиянином больше двух часов вели переговоры и наконец задержали.

Выяснилось, что полицейские ещё с вечера знали о готовящемся преступлении. Они всю ночь находились на площадке возле дома и пытались выманить мужчину на улицу.

По данным издания, иркутянин накануне забрал сына из детского сада и увёз на заранее снятую квартиру. При этом жене он отправил сообщение, что она больше не увидит сына живым. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Перед инцидентом жена подала на развод, мужчине это не понравилось, он избил её и потребовал признаться в измене. Как стало понятно позднее, всё это время он готовил месть.

В настоящее время СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье за приготовление к убийству малолетнего ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Москве 13-летний подросток, страдающий аутизмом, выкинул из окна свою новорождённую сестру. Девочка скончалась. Инцидент произошёл на улице Левобережной. Малышке было восемь дней. Она выпала из окна на седьмом этаже.