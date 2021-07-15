16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

Угрожавший сбросить сына с балкона отец заранее планировал месть

10:11, 15 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Угрожавший выбросить своего ребёнка в окно житель Иркутска заранее планировал месть. Издание «КП-Иркутск» раскрыло подробности происшествия.

Как сообщалось, 13 июля 34-летний мужчина вместе с ребёнком выбрался на внешнюю часть балкона и угрожал выкинуть малыша. С россиянином больше двух часов вели переговоры и наконец задержали.

Выяснилось, что полицейские ещё с вечера знали о готовящемся преступлении. Они всю ночь находились на площадке возле дома и пытались выманить мужчину на улицу.

По данным издания, иркутянин накануне забрал сына из детского сада и увёз на заранее снятую квартиру. При этом жене он отправил сообщение, что она больше не увидит сына живым. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Перед инцидентом жена подала на развод, мужчине это не понравилось, он избил её и потребовал признаться в измене. Как стало понятно позднее, всё это время он готовил месть.

В настоящее время СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье за приготовление к убийству малолетнего ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Москве 13-летний подросток, страдающий аутизмом, выкинул из окна свою новорождённую сестру. Девочка скончалась. Инцидент произошёл на улице Левобережной. Малышке было восемь дней. Она выпала из окна на седьмом этаже. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео