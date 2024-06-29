Угрожавший пистолетом охраннику ж/д станции в Подмосковье попал на видео В Подмосковье задержали подростка, угрожавшего оружием охраннику ж/д станции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Московской области на станции Москва — Курская полиция задержала 17-летнего подростка, подозреваемого в угрозе оружием охраннику ж/д станции Львовская, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудник транспортной безопасности рассказал, что компания молодых людей разрисовывала вагоны электропоезда. Когда он сделал им замечание, один из юношей направил на него предмет, похожий на пистолет и предложил своим приятелям продолжить. Затем они скрылись.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили, задержали и доставили в дежурную часть линейного управления фигуранта — жителя Московской области 2007 г. р. Он пояснил, что угрожал охраннику газовым пистолетом, который потом сбыл неизвестному лицу, — отметила Волк.

Задержанный подросток признал вину, раскаялся и попросил прощения у охранника. Представитель МВД уточнила, что юноша проходит по уголовному делу, возбужденному по статье 213 УК РФ. Правоохранители устанавливают личности всех соучастников.

В Санкт-Петербурге ранее подросток купил пневматический пистолет, а затем выстрелил из него в прохожего пенсионера. Пожилой мужчина сообщил, что 23 июня получил выстрел в плечо, когда проходил возле дома № 13 в Столярном переулке.