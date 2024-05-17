Угрожавшего пистолетом дворника задержали в Мытищах В Мытищах сотрудники Росгвардии задержали угрожавшего пистолетом дворника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковных Мытищах задержали полураздетого дворника, который угрожал жителям пистолетом, пишет «360» со ссылкой на свой источник. Уточняется, что мужчину поймали сотрудники Росгвардии.

По данным источника, инцидент произошел около дома по адресу: Сукромка, 6, в 10-м микрорайоне подмосковного города. Местные жители заявили, что дворник, который был раздет по пояс, угрожал им предметом, похожим на пистолет.

Как пишет издание, по вызову жильцов дома приехали сотрудники Росгвардии и МЧС, а также коммунальщики. Они провели с мужчиной воспитательную беседу, после чего оставили его в каморке, а сами уехали. Из-за этого жители все так же боялись выходить из дома. Однако спустя время росгвардейцы вернулись за мужчиной, скрутили его и увезли.

Ранее в подмосковной Коломне дворник выстрелил из ракетницы в полицейских, которые пытались его задержать. Уточняется, что мужчина уже был судим за побои и угрозу убийством. На него составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

До этого в Санкт-Петербурге задержали 24-летнего дворника школы, который приглашал к себе домой подростков и домогался их. Пострадавшими по делу проходят двое учеников в возрасте 12 и 13 лет.