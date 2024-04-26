Угроза ракетной атаки объявлена в российском городе Гладков сообщил об угрозе ракетной атаки в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде и Белгородском районе запущены сирены ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Глава области призвал местных жителей спрятаться в укрытиях и не приближаться к окнам.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал глава региона.

Украинские военные ранее обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области, повреждены объекты электроинфраструктуры и частный дом. Вячеслав Гладков информировал, что в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал.

Также была обстреляна окраина поселка Задорожный Белгородской области. Она подверглась атаке дрона украинской армии. Глава региона отметил, что в результате сброса взрывного устройства никто из местных жителей ранений не получил. Была повреждена ЛЭП, без света остались 11 населенных пунктов.

Кроме того, Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи с 4 на 5 апреля российские системы ПВО уничтожили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам Ростовской, Саратовской, Курской и Белгородской областей и Краснодарского края.