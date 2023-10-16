Заскучавший подросток пригрозил поджечь отдел полиции и получил срок В Красноярске суд дал 3 года условно подростку за угрозу поджечь отдел полиции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красноярске 17-летний подросток осужден судом на три года условно за угрозу поджечь отдел полиции, сообщили в региональном управлении МВД России. Несовершеннолетний объяснил свой проступок тем, что ему было скучно.

Юноша признан виновным по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Испытательный срок осужденному назначили в два года.

Согласно уголовному делу, в июне неизвестный позвонил в дежурную часть и сообщил о намерении поджечь здание отдела полиции. Правоохранители вычислили звонившего и задержали.

Ранее также в Красноярске школьник «минировал» свою школу, причем чужими руками. 15-летний ученик поручал звонки участнику группового чата в одном из мессенджеров и платил за это по 1000 рублей. Таким образом три дня подряд занятия прерывались из-за необходимых проверок. Свои действия несовершеннолетний объяснил нежеланием посещать уроки. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте.

В Каспийске девятилетий школьник сообщил в полицию о заложенной бомбе в своей школе. Звонок из дома ребенок сделал в тот момент, когда мать отвлеклась. Местоположение мальчика оперативно вычислили и приехали к нему домой. С ним и родителями провели воспитательную беседу.