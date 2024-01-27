Угроза обрушения подъезда есть в пятиэтажке в Ростове

Фото: МЧС России

В пятиэтажке в Ростове-на-Дону, откуда эвакуировали жильцов, есть угроза обрушения первого подъезда, сообщили в администрации города. При этом пострадавших в результате обрушения части стены дома нет, пишет ТАСС.

Есть угроза обрушения первого подъезда. На месте глава администрации района, представители отдела надзорной деятельности. Службы оповещены, ведется реагирование поисково-спасательных групп, — говорится в сообщении властей.

Вечером 27 января в пятиэтажном жилом доме в Ростове-на-Дому развалилась стена первого подъезда, в связи с чем были эвакуированы 80 человек. Дом отключен от газоснабжения и признан подлежащим сносу в августе 2023 года. Мэрия планировала изъять участок и снести здание 1964 года постройки. Жильцы должны были получить компенсацию.

На опубликованных в Сети кадрах девушка говорит, что на место уже прибыли скорая помощь и пожарные. Местные СМИ со ссылкой на жалобы местных СНТ писали, что в регионе растет уровень грунтовых вод. Особенно это ощущают жители частного сектора.

При этом, по данным РЕН ТВ, дом признали аварийным еще в 2020 году. Как рассказали в мэрии, жильцам пятиэтажки еще тогда предложили расселиться в маневренный фонд, но они отказались. На место происшествия направили автобусы. Эвакуированным людям обеспечат обогрев.