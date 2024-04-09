Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области МЧС: в Воронежской области введен режим опасности атаки беспилотников

Фото: МО Украины

На территории Воронежской области введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Гражданам следует соблюдать спокойствие и не выходить на улицу, предупредили в ведомстве.

Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт известил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Гуево в Суджанском районе. По словам главы региона, при атаке были повреждены четыре частных домовладения и хозяйственные постройки. Пострадавших в результате обстрела зафиксировано не было, уточнил он. Кроме этого, губернатор опубликовал фото, на которых видны поврежденные постройки.

До этого сразу в двух регионах России средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре беспилотника. Глава Курской области поблагодарил защитников региона за работу ПВО. По его данным, были ликвидированы два украинских дрона. Также два БПЛА сбили в Белгородской области.