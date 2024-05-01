Угроза атаки БПЛА объявлена в российском регионе МЧС: опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На территории Белгородской области объявлен режим опасности атаки беспилотников, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону. В ведомстве призвали местное население быть бдительными.

РСЧС: внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны, — говорится в сообщении.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе также объявлен режим опасности атаки БПЛА. По его информации, силы противовоздушной обороны готовы к отражению нападения.

Ранее в пресс-службе МО России информировали, что украинские вооруженные силы ударили по объектам на территории Белгородской области. Как уточнили в ведомстве, регион атаковал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Воздушный объект был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны России накануне около 15:20 мск.

Недавно в Министерстве обороны РФ сообщили, что в небе над Брянской областью около 23:30 мск в субботу, 20 апреля, уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. По данным военного ведомства, атаке также подверглась Белгородская область. В этом регионе ликвидировали один БПЛА.