Угроза атаки БПЛА объявлена в Курской области Старовойт: ПВО приведена в готовность из-за угрозы атаки БПЛА в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Курской области введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, средства ПВО приведены в боеготовность.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что средства противовоздушной обороны уничтожили 17 реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» в небе над Белгородской областью. По данным ведомства, также были ликвидированы пять управляемых авиабомб и один беспилотник Вооруженных сил Украины.

До этого ВСУ атаковали работавший в поле трактор в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что под удар украинских войск попал район села Леоновка. В результате взрыва транспортное средство повреждений не получило. Среди мирного населения никто не пострадал.

Кроме того, Старовойт объявлял, что российские средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа в Кореневском районе. Дрон взорвался на земле, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.