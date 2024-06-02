Угроза атаки БПЛА объявлена в Белгородской области МЧС: режим опасности атаки БПЛА введен в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, передает пресс-служба МЧС по региону. Представители ведомства призвали мирных граждан сохранять бдительность.

РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны, — следует из сообщения.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью украинский снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня «Ольха». По данным оборонного ведомства, атака была пресечена около 09:40 мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о гибели замглавы Корочанского района — секретаря Совета безопасности района Игоря Нечипоренко в результате детонации боеприпаса. Незначительные ранения также получили главы двух сельских поселений, резюмировал он.

В ночь на 2 июня Гладков предупреждал об атаке Вооруженных сил Украины на поселок Ивня Ивнянского Белгородской области с помощью FPV-дрона. По его словам, среди мирных жителей никто не пострадал. В результате детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания.