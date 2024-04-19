Угроза атаки БПЛА нависла над Липецкой областью Губернатор Артамонов: в Липецкой области объявили режим опасности атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. Глава региона рекомендовал жителям не приближаться к обломкам беспилотных летательных аппаратов и не трогать их, а также по возможности оставаться дома.

Угроза атаки БПЛА на территории Липецкой области! По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА», — написал он.

Ранее российскими системами противовоздушной обороны были уничтожены три беспилотника Вооруженных сил Украины. Пресс-служба Минобороны РФ информировала, что летательные аппараты пытались атаковать Белгородскую область.

До этого ВСУ открыли огонь по селу Ясные Зори Белгородского района, в результате пострадали две местные жительницы. Глава области Вячеслав Гладков уточнил, что одна из них получила резаную рану мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, другая — осколочные ранения нижней конечности.

До этого Гладков рассказал о работе системы противовоздушной обороны в Белгороде. В небе над городом были сбиты 25 воздушных целей. Пострадавших не было, в нескольких частных жилых домовладениях выбиты окна и повреждена кровля, также повреждены складские помещения.