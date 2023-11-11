Уголовное дело возбудили после схода вагонов на железной дороге под Рязанью СК квалифицировал взрыв на железной дороге в Рязанской области как теракт

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Сход вагонов в Рязанской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту схода грузового состава с рельсов в результате взрыва на железнодорожных путях в Рязанской области. Как сообщила пресс-служба ведомства, следователи квалифицировали действия злоумышленников как теракт (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), — говорится в сообщении.

По версии следствия, самодельное взрывное устройство было приведено в действие на перегоне станций Рыбное — Блокпост 204 км в 07:12 утра 11 ноября. Взрыв привел к сходу с рельсов 19 вагонов грузового состава, который следовал по маршруту Титан — Юльевка. Отмечается, что повреждения получили 15 вагонов. Точная сумма ущерба устанавливается.

Ранее сообщалось, что взрыв мог быть устроен с помощью двух самодельных взрывных устройств (СВУ), которые были заложены под пути на расстоянии 10 метров друг от друга. Они не имели дистанционного управления и сработали в момент наезда на них поезда. Каждое из них содержало свыше 3 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.