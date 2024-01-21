В Саратове завели дело в отношении водителя фуры после ДТП с тремя жертвами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело возбудили в отношении водителя большегруза по подозрению в совершении массового ДТП с тремя погибшими и шестью пострадавшими, сообщили в ГУ МВД по региону. Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Трагедия произошла в Федоровском районе Саратовской области.

В Саратовской области следственным отделом МО МВД России «Советский» возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ в отношении 49-летнего водителя большегруза Volvo, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли три человека и шестеро пострадали, — сообщает пресс-служба управления МВД.

По данным областной прокуратуры, погибшие и пострадавшие являются гражданами иностранного государства. Все получившие травмы были госпитализированы.

Авария произошла вечером 20 января на 425-м км трассы А-298. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и столкнулся с «Газелью», после чего врезался в минивэн. Сначала сообщалось о двух погибших, однако затем их число возросло до трех.

До этого на Камчатке по меньшей мере один человек пострадал в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Авария произошла на трассе Петропавловск-Камчатский — Елизово. На опубликованных кадрах с места видно, что спереди минивэн сильно помят, в нем выбиты стекла.