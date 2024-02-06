Уголовное дело завели после попытки похищения девочки в Стерлитамаке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело после попытки похищения девочки неизвестным мужчиной в балаклаве, сообщила пресс-служба управления СК по Башкирии. Правоохранители продолжают разыскивать злоумышленника, его личность устанавливается.

В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение, сопровождающееся видеозаписью с камеры видеонаблюдения на улице Артема города Стерлитамака, на которой мужчина хватает за руку малолетнюю девочку, которая шла позади своего старшего брата, и тащит за собой. Увидев происходящее, мальчик вырвал руку сестры у мужчины, после чего последний скрылся, — говорится в сообщении СК.

Отец девочки рассказал RT, что в этот день старшего 11-летнего сына попросили, чтобы он забрал сестру из школы и проводил домой. Родители написали заявление в полицию. Перед этим RT со ссылкой на источник сообщил, что правоохранительные органы не рассматривают версию похищения, так как мужчина «отпустил девочку через несколько метров».

Момент с попыткой похищения ребенка попал на видео. Все произошло средь бела дня. На записи видно, как за девочкой и ее братом во дворе жилого дома идет незнакомец, лицо которого скрыто под балаклавой, затем в какой-то момент мужчина хватает девочку и пытается оттащить в сторону. Брат успел выхватить девочку из рук похитителя, после чего тот поспешил скрыться с места.