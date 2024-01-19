Уголовное дело завели после поломки фуникулера в Подмосковье

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В Подмосковье завели уголовное дело после поломки фуникулера на горнолыжном курорте «Степаново» в городе Яхроме, сообщила пресс-служба СК региона. Сведения о пострадавших уточняются, отметили в ведомстве.

19 января 2024 года на горнолыжном курорте в деревне Степаново Дмитровского городского округа произошла авария механизма подъемника. Предварительной причиной явилась поломка поворотного колеса, в результате чего произошла остановка подъемника, — сообщили в подмосковном СК.

Дело возбудили по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Криминалисты проводят следственные действия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Прокуратура Подмосковья сообщала, что после инцидента всех людей с подъемника оперативно эвакуировали. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, отметили в надзорном ведомстве, не уточнив их количество.

По данным Telegram-канала Mash, из-за поломки подъемника на горнолыжном курорте с высоты сорвались около 10 человек, из них трое пострадали. Так, одна девушка получила перелом поясничного позвонка, еще двое мужчин находятся в состоянии средней тяжести. Согласно информации канала, ЧП произошло, когда провис трос подъемника, из-за этого фуникулер резко остановился. Было опубликовано видео с места происшествия.