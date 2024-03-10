Уголовное дело завели на пригрозившего оторвать ногу участнику СВО приморца В Уссурийске завели уголовное дело из-за угроз участнику военной операции

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В Приморском крае завели уголовное дело из-за угроз участнику военной операции на Украине, которые он получил на рынке в Уссурийске, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Было возбуждено дело по ст. 119 (угроза причинения тяжкого вреда здоровью) и ст. 213 УК (хулиганство). Принимаются меры к задержанию подозреваемого.

8 марта 2024 года на территории центрального рынка в городе Уссурийске произошел инцидент на парковке между местным жителем и участником СВО, сопровождаемый угрозами в адрес последнего, — отметили в ведомстве.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором участник СВО делает замечание водителю, припарковавшемуся на месте для инвалидов. В ответ последний пригрозил ветерану боевых действий «оторвать вторую ногу» и назвал травмированного бойца мразью.

После этого депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что обещавший оторвать вторую ногу участнику СВО водитель из Уссурийска должен «мыть унитазы в центре города», а машину у него нужно отобрать и продать, а деньги отдать на нужды СВО и помочь нуждающимся. В стране не найдется «ни одного, кто встанет на сторону этого урода», подчеркнул политик.