«112»: житель Новгородской области выстрелил в дверь отдела полиции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» пишет, что житель Новгородской области выстрелил из охотничьего ружья в дверь Холмского районного отдела полиции и скрылся с места преступления. По информации канала, заряд попал в дверь и окно одного из кабинетов.

Журналисты отмечают, что стрелка оперативно задержали, им оказался 22-летний Николай, который после содеянного прятался дома. По данным канала, молодой человек заявил, что никакого оружия у него нет и он просто взорвал петарду, когда проходил мимо.

Как стало известно каналу, задержанный ранее уже был судим за телесные повреждения и кражу. По информации «112», полицейские изъяли телефон и компьютер мужчины, однако без обреза, из которого стреляли, доказать нападение будет сложно.

Ранее в Сети опубликовали момент нападения мужчины на трех полицейских на Манежной площади в Москве. По данным журналистов, на сотрудников МВД набросился 22-летний гость столицы из Ставропольского края. Согласно информации СМИ, мужчина подошел к полицейским, выкрикивая проукранские лозунги. Он также распылил в них перцовый баллончик, повалил одного из стражей порядка, а затем стал отбиваться от двух других. В итоге он был задержан.