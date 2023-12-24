Уголовное дело возбудят в Крыму из-за госпитализации детей из лагеря Бастрыкин поручил возбудить дело из-за госпитализации детей из лагеря в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в детском лагере в Евпатории, откуда госпитализировали девять воспитанников. Как пишет пресс-служба СКР, он поручил руководителю регионального управления ведомства Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело по данному факту.

Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту госпитализации воспитанников детского лагеря в Республике Крым, — говорится в сообщении.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и принять меры по устранению факторов, которые привели к инциденту. Также отмечается, что Бастрыкин будет ждать от Терентьева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Минздрав Республики Крым ранее сообщил, что медики госпитализировали девять детей из детского лагеря «Юность» в Евпатории. У восьми несовершеннолетних выявили гастроэнтероколит, еще у одного — ОРЗ. По словам министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, тяжелых пациентов среди госпитализированных нет. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

До этого стало известно о госпитализации детей из поезда Тюмень — Адлер, которые возвращались в Луганскую Народную Республику после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская Ребячка». Дети поехали туда по специальной программе для школьников из Донбасса.