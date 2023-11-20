Уголовное дело возбудили в Благовещенске после смерти девочки в детсаду

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Уголовное дело возбудили в Благовещенске после того, как воспитанница детского сада скончалась в больнице, сообщили в региональном СУ СК России. Известно, что ребенку стало плохо 16 ноября в дошкольном учреждении, воспитатель вызвал скорую помощь, девочку госпитализировали, однако 18 ноября она умерла.

18 ноября 2023 года в больнице скончалась девочка 2021 года рождения, поступившая из детского дошкольного учреждения. По данному факту по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Сотрудники правоохранительных органов уже осмотрели место происшествия, сейчас изучается медицинская документация, связанная с оказанием помощи пациентке, в дальнейшем будут проведены обязательные судебные экспертизы. Следствие устанавливает детали и причины произошедшего.

Вчера, 19 ноября, в прокуратуре Приамурья сообщили о начале проверки в связи со смертью девочки. Ведомство даст оценку действиям должностных лиц детского дошкольного образовательного и медицинского учреждений, а также действиям должностного лица, выдавшего справку о здоровье ребенка и возможности посещения детского сада. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

По информации поисково-спасательного отряда «Амур», ребенок рос в семье волонтёров, через два месяца погибшей исполнилось бы два года. В Telegram-канале организации рассказали, что девочку отвели в сад весёлой, на руках имелась справка от врача частной клиники о том, что она здорова.

Ранее в Солнечногорске скончался шестилетний ребенок после трехлетнего пребывания в коме из-за ошибки врачей. Ребенок погиб в день вынесения приговора докторам — им дали по 3,5 и четыре года лишения свободы условно.