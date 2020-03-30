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В отношении зараженного коронавирусом жителя Крыма, который не соблюдал режим самоизоляции, возбудили уголовное дело. Это первый случай, когда полицейские решили привлечь нарушителя к такой ответственности.

Как подчеркнул замначальника полиции республики Александр Смаглин, действия этого крымчанина привели к заражению другого человека. Расследование ведётся по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Начальник крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская ранее сообщила, что пострадавший — врач, он заразился коронавирусом в результате осмотра заболевшего, который не соблюдал режим самоизоляции и пошёл в медицинский центр. Возбудить в отношении нарушителя уголовное дело ранее потребовал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всего в Крыму выявлены 15 инфицированных COVID-19, в Севастополе — пять. Последний заболевший стал первым не завозным случаем. Всего в России диагноз подтверждён у 1534 пациентов. Из них на Москву приходится 1014 случаев заражения. Коронавирус унёс жизнь восьми россиян. В мире насчитывается более 723 тысяч заболевших, писал NEWS.ru.