Уголовное дело возбудили против адвоката, давшего судье взятку В Новосибирске возбудили уголовное дело против давшего судье взятку адвоката

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В Новосибирске уголовное дело возбудили против адвоката, который передал взятку судье от своего подзащитного. Прокурор Новосибирской области Александр Бучман, который выступил гособвинителем, рассказал, что судья предложила юристу стать посредником, сообщает «КП - Новосибирск».

Сальникова обратилась посредством мобильной связи к ранее ей знакомому адвокату Сурину, предложила выступить посредником в передаче ей взятки в размере три миллиона рублей за отмену решения и вообще о прекращении уголовного дела, — пояснил прокурор.

В МВД обратился стоматолог, пойманного на территории Венгеровского района за незаконную охоту и решивший воспользоваться услугами адвоката. Он рассказал, что юрист также попросил у него 150 тысяч рублей в качестве платы за посредничество. Передача первой части взятки проходила под контролем правоохранителей. Спустя месяц после неудачной взятки судья ушла в отставку. Адвокату грозит до 12 лет лишения свободы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела против судьи.

По делу о взяточничестве следователи ранее задержали временно исполняющего обязанности начальника отдела внутренних дел (ОМВД) района «Новогиреево» Владимира Пюрвеева. Подробности уголовного дела, связанного с полицейским, на данный момент не разглашаются.