Уголовное дело возбудили после смерти школьницы на вписке в Петербурге В Петербурге задержали мужчину, в квартире которого скончалась восьмиклассница

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Правоохранительные органы задержали 35-летнего мужчину после смерти 15-летней школьницы в квартире дома на проспекте Королева в Петербурге, сообщает 78.ru. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По словам мужчины, он познакомился с двумя девушками в интернете и пригласил их в гости. Обе прибыли около шести утра в нетрезвом виде, одна из них представилась Милой. Позднее одной девушке стало плохо, она перестала дышать. Прибывшие на вызов медики не смогли оказать ей помощь, школьница скончалась на месте.

Как стало известно ранее, о погибшей в правоохранительные органы сообщили медики. Ее пропажу первой заметила социальный педагог, когда она ушла из учебного заведения и не давала о себе знать. По данным «Фонтанки», погибшая девочка выросла в неполной семье и была знакома инспекторам по делам несовершеннолетних.

Ранее в Санкт-Петербурге прекратили поиски двух школьниц 14 и 15 лет. Они бесследно пропали из Купчино 17 марта, когда ушли гулять. Родители не могли им дозвониться, поэтому обратились к волонтерам «ЛизаАлерт». Девочек нашли в Москве.