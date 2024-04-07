Уголовное дело возбудили после нападения на полицейских в Щелково

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено в городе Щелково Московской области, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону. Там произошло нападение на двух работников МВД. Один из полицейских скончался от полученных огнестрельных ранений.

7 апреля 2024 года на проселочной дороге в р.п. Фряново прохожим обнаружены в бессознательном состоянии два раненых сотрудника МВД, один из которых в последующем скончался от огнестрельных ранений. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, — заявили в ведомстве.

На место происшествия прибыла группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов ГСУ СК России по региону. В настоящее время они проводят осмотр. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также разыскиваются причастные к нападению.

Ранее СМИ сообщали, что после нападения на полицейских в Щелково были объявлены планы «Сирена» и «Перехват». Уточнялось, что сотрудники правоохранительных органов ловили закладчиков, но те неожиданно открыли огонь.