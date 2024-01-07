Уголовное дело возбудили из-за ЧС в Подольске СК возбудил уголовное дело по факту аварии на котельной в Подольске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подольске возбудили уголовное дело из-за проблем с теплоснабжением, сообщила пресс-служба управления СК по Подмосковью. По данным ведомства, 4 января из-за неправильной эксплуатации котельной в городе произошел прорыв теплотрасс, в результате жилые дома, больницы, школы и детские сады остались без отопления и горячей воды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), — сообщили в подмосковном СК.

В организации, обслуживающей котельную, проводятся обыски. Следователи изымают документацию и допрашивают руководство. Причины аварии устанавливаются.

Отопление планируют возобновить в Подольске к середине дня 7 января, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, аварию допустил владелец частной котельной, правоохранительные органы выясняют обстоятельства.

5 января в Подольске из-за отсутствия тепла в многоквартирных домах в части микрорайона Климовск ввели режим ЧС локального характера. В связи с прорывом на теплотрассе в подмосковном городе перестали отапливаться более 170 жилых домов. СМИ писали, что в квартирах держалась температура около +10 градусов.