Уголовное дело против арестованного в РФ солдата США передали в суд Прокуратура: дело против американца Гордона Блэка передали в суд во Владивостоке

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Уголовное дело, возбужденное против американского солдата Гордона Блэка, было передано в Первомайский районный суд во Владивостоке, написала пресс-служба прокуратуры Приморья. Задержанный обвиняется в угрозе убийством и в краже.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Приморский краевой суд отказал обвиняемому в краже американскому военнослужащему Блэку в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил его под арестом. Заседание прошло в открытом режиме, по видеоконференцсвязи из СИЗО.

Блэк — штаб-сержант сухопутных войск США, он был расквартирован в Республике Корея, а по окончании службы поехал во Владивосток, чтобы навестить россиянку, с которой у него были романтические отношения. Заявление о краже подала местная жительница — знакомая солдата.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх объявила, что Министерство обороны США инициировало административное расследование обстоятельств поездки американского штаб-сержанта Гордона Блэка в Россию. Подобные «несогласованные» визиты в РФ американским военным строго запрещены, напомнила она.