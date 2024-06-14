Уголовное дело после гибели оператора НТВ Кожина возбуждено по двум статьям СК возбудил уголовное дело после гибели оператора НТВ Кожина в Горловке

Фото: МО Украины

После гибели оператора НТВ Валерия Кожина в Горловке возбуждено уголовное дело по статьям о воспрепятствовании деятельности журналистов и убийстве, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. В результате обстрела также пострадал корреспондент Алексей Ивлиев.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ, статьей 144 УК РФ (убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), по факту обстрела Горловки, в результате которого погиб оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин и получил ранение военный корреспондент Алексей Ивлиев, — отметили в ведомстве.

Накануне во время подготовки репортажа в Никитовском районе Горловки Кожин с корреспондентом Алексеем Ивлиевым и офицером сопровождения оказался под обстрелом. Врачи боролись за жизнь оператора несколько часов, но ранения оказались не совместимы с жизнью.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в международный Комитет защиты журналистов в связи с атакой на съемочную группу. Она выразила соболезнования родным и близким погибшего военкора.