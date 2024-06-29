Уголовное дело о теракте завели после атаки ВСУ на деревню под Курском

Уголовное дело о теракте возбудили следователи после атаки ВСУ на деревню Городище в Курской области, сообщили ТАСС в СК России. В результате обстрела погибли мирные граждане, в том числе и дети. В ведомстве пообещали найти всех причастных и дать их действиям правовую оценку.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины деревни Городище Рыльского района Курской области. В результате произошедшего погибли мирные граждане, в том числе несовершеннолетние, — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в деревне Городище Рыльского района, в результате чего погибли пять человек. По его словам, среди погибших оказались двое детей.

В ночь на 29 июня, по данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ. По информации ведомства, атака дронов была пресечена над Тверской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом.