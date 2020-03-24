https://static.news.ru/photo/e1e8bd70-6db7-11ea-bcf3-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: NEWS.ru

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении историка СПбГУ Олега Соколова. Его подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Материалы расследования передали судье, но пока не приняли в производство, пишут «Невские новости».

Накануне Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Олега Соколова.

Смягчающим обстоятельством в деле стало наличие двоих маленьких детей у историка, а отягчающим — использование оружия.

Отмечается, что не подтверждены обвинения в причастности Олега Соколова к другим убийствам и не установлены обстоятельства особой жестокости или надругательства над телом жертвы.

Как писал NEWS.ru ранее, адвокат Олега Соколова Александр Почуев заявил, что убийство аспирантки Анастасии Ещенко произошло на «пике травли», а историк стал жертвой манипуляций третьих лиц. Адвокат сообщил, что некая анонимная девушка заявила в Интернете, что историк якобы похитил её и пытал. Эта девушка была установлена и допрошена следствием. Александр Почуев подчеркнул, что её показания не были подтверждены.

8 ноября 2019 года спасатели выехали на вызов к реке Мойке, где был замечен барахтающийся в воде человек. Им оказался известный историк, преподаватель Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов. Мужчину достали и отправили в больницу с переохлаждением. В результате дальнейшего разбирательства в его квартире обнаружили расчленённое тело аспирантки.