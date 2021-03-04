УГМС запретило журналистам замерять выбросы вредных веществ в Нижнем Тагиле

https://static.news.ru/photo/a65f163c-7cf7-11eb-a2cd-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из сити/tagilcity_group/vk.com

Управление гидрометеорологической службы (УГМС) запретило журналистам проводить замеры вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила. Ранее результаты замеров УГМС значительно разнились с результатами, которые публиковались в СМИ.

В Нижнем Тагиле, расположенном в Свердловской области, работают несколько заводов, вокруг которых отсутствуют санитарно-защитные зоны. В 2019 году город был включён в список 12 самых загрязнённых населённых пунктов России. В связи с этим журналисты местного издания TagilCity.ru решили публиковать материалы об экологии, в том числе данные замеров УГМС.

Журналисты обнаружили, что на сайте местного УГМС отсутствуют данные о ежедневных замерах, кроме того, управление предоставляло данные по ограниченному спуску веществ, а между замером и публикацией данных может пройти довольно продолжительное время. Также не учитывался эффект суммации, когда отдельное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ незначительно, но вместе они делают воздух токсичным.

Издание приняло решение проводить замеры, и для этих целей был приобретён газоанализатор «Геолан-1П». Выяснилось, что в 55% случаев фиксировалось превышение ПДК вредных веществ. При этом результаты замеров, проводимых журналистами, значительно разнились с результатами замеров УГМС. Так, сотрудники СМИ на протяжении месяца выявили в три раза больше превышений, чем специалисты. В УГМС отреагировали на такие результаты неоднозначно, пригласив журналистов на беседу.

Начальник отдела информационного-аналитического обеспечения Ольга Игнатова встретила нас с надменным видом и презрением, показывала, что считает все наши замеры какой-то детской игрой, а мониторинг состояния воздуха имеют право проводить только метеорологи с особым образованием и особыми приборами, — приводят «Новые Известия» слова одного из сотрудников TagilCity.ru, присутствовавшего на встрече.

По словам одного из работников управления, результатам измерений, проводимых журналистами, нельзя доверять, так как они не являются профессионалами, вдобавок они ангажированы, а их оборудование не соответствует техническим требованиям. В результате выяснилось, что издание «не прошло аккредитацию на право проводить мониторинг воздуха».

Нужно будет проконсультироваться у юристов, с какого момента в России нельзя гражданам замерять объёмы вредных выбросов в воздухе и делиться своими наблюдениями. Или дело в том, что мы — СМИ? А являются ли действия сотрудников УГМС ограничением деятельности журналиста и нарушением закона о СМИ? — задалась вопросом одна из журналисток.

В редакции заявили, что не намерены прекращать измерения и публиковать их на сайте. Главный редактор TagilCity.ru Александра Логинова отметила, что в УГМС, по всей видимости, никогда не сталкивались с тем, что кто-то интересуется их деятельностью, и они считают себя монополистом в вопросах замера воздуха.

Как сообщал NEWS.ru, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила доработать поправки в законодательство «в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причинённого вреда окружающей среде».