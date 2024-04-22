Угледару предрекли окружение Кимаковский: взятие Новомихайловки приближает окружение Угледара

Фото: МО РФ

Взятие под контроль российских сил Новомихайловки приближает окружение Угледара, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, село имеет стратегическую важность с этой точки зрения.

Освобождение [Новомихайловки] открыло дополнительный путь к окружению крупнейшего хаба ВСУ на Южно-Донецком участке фронта и приближает окружение Угледара, — приводит агентство слова Кимаковского.

О взятии под контроль села Новомихайловка на Южно-Донецком направлении в понедельник, 22 апреля, сообщили в Минобороны России. Это удалось сделать подразделениям Южной группировки войск. Также российские силы улучшили тактическое положение по переднему краю.

Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск полностью взяли под контроль село Богдановка в ДНР. Кроме того, российские военные улучшили позиции по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ у Красногоровки.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские силы пробили дыру в обороне Вооруженных сил Украины в центральной части Донбасса. Он называет этот участок фронта «чувствительным местом» и отмечает, что ВС России идут вперед на всех направлениях.