ФСИН прокомментировала слухи об избиении казанского стрелка в Оренбуржье УФСИН опровергло слухи об избиении казанского стрелка Галявиева

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ильназ Галявиев

Информация об избиении казанского стрелка Ильназа Галявиева не соответствует действительности, пишет РИА Новости со ссылкой на ответ УФСИН Оренбургской области, где отбывает пожизненный срок молодой человек. В ведомстве заявили, что никакое давление на него не оказывается, а условия содержания соответствуют нормам.

Распространяемая в телеграм-каналах информация о якобы незаконном применении физической силы и причинении телесных повреждений Ильназу Галявиеву <...> является недостоверной. Права и законные интересы осужденного не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось, — заявили в пресс-службе УФСИН.

О том, что Галявиев был жестоко избит сотрудниками колонии, сообщал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Утверждалось, что его специально прячут от камер видеонаблюдения и не оказывают медицинскую помощь.

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175 в мае 2021 года. Семеро учеников погибли, еще более 20 получили ранения различной степени тяжести. Он был доставлен для отбывания пожизненного наказания в ИК-6 «Черный дельфин» в Оренбургской области.