Уфимского «Шумахера» отправили в СИЗО после угона патрульной машины SHOT: суд арестовал уфимца за драку с полицейскими и угон патрульной машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Орджоникидзевский районный суд Уфы отправил в СИЗО мужчину, который вступил в драку с правоохранителями и угнал патрульный автомобиль, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, злоумышленника быстро задержали.

29-летний арестованный вместе с толпой мужчин напал на прохожего у стадиона «Нефтяник». На подмогу пострадавшему оперативно прибыл наряд полиции. Тогда агрессивные уфимцы вступили в бой с силовиками. В ходе потасовки один из уфимцев угнал служебную машину, при этом протащив полицейского по асфальту. Против правонарушителя возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

По информации SHOT, у арестованного за плечами уже есть две судимости: за езду в нетрезвом состоянии и кражу. У него на попечении четверо детей.

Ранее правоохранители в Калининграде задержали местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля Nissan Sunny. 33-летний ранее судимый мужчина решился на угон, не захотев идти пешком, когда возвращался домой из гостей. До дома он не доехал и бросил машину по дороге. Ее позже нашли сотрудники ГИБДД. Возбуждено уголовное дело.