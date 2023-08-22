Уфимского массажиста заподозрили в изнасиловании клиентки на дому Mash: жительница Уфы обвинила массажиста в изнасиловании на дому

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Telegram-канал Mash сообщил, что известного в Уфе массажиста Павла Б. обвинила в изнасиловании одна из его клиенток, заявившая, что во время сеанса на дому мастер засунул в нее пару пальцев. По данным канала, девушка записалась на сеанс после хвалебных отзывов подруг, уверявших, что у 27-летнего массажиста золотые руки, способные избавлять от целлюлита.

Как сообщает Mash, уже во время сеанса девушка поняла, что своими руками мастер разминает ее мышцы не там, где надо, после чего вскочила и выбежала с вещами на улицу. По информации канала, вскоре мужчину задержали и доставили на допрос в отдел полиции, где он попросил разрешения написать явку с повинной.

По данным канала, сейчас правоохранители допрашивают других девушек, уже успевших побывать на сеансах у массажиста.

По данным ГТРК «Башкортостан», инцидент произошел в Черниковке. Как сообщили на сайте местных «Вестей», согласно данным из открытых источников, Павел Б. оказывает услуги антицеллюлитного, расслабляющего и классического массажа у себя дома на улице Первомайской, позиционируя себя как «специалиста с семилетним опытом».

Ранее в Челябинске учителя русского языка заподозрили в изнасиловании третьеклассницы. По словам матери девочки, обратившейся в полицию, ночью 9 августа неизвестный мужчина вывез ее дочь на кладбище, где надругался над ней, пригрозив убить, если она кому-нибудь расскажет.