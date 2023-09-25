Уфимский полицейский получил срок за издевательства над семьей В Уфе полицейский приговорен к более 3,5 года колонии за избиения жены и детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Уфе приговорил к трем годам и восьми месяцам лишения свободы полицейского Умара Татриева, который издевался над женой и детьми, сообщает в Telegram правозащитный проект «Травмпункт». Прокурор при этом просил для домашнего тирана пять лет колонии общего режима. Мужчина на протяжении десяти лет систематически избивал супругу, мог швырнуть ее об стену и угрожал отнять детей в случае развода.

После свадьбы Татриев начал избивать супругу. Со слов Анны, первый удар он нанес за просьбу вести авто аккуратнее – тогда она была беременнойю. Согласно материалам дела, после этого Умар регулярно применял насилие к жене и детям — кричал и мог швырнуть об стену. Он грозил забрать сыновей при разводе, — сообщили в «Травмпункте».

В сентябре в Екатеринбурге суд вынес приговор бизнесмену, который похитил, избил и сутки удерживал в коттедже свою беременную жену. Подсудимого отправят в колонию строго режима на восемь лет, также ему выписали штраф в 40 тысяч рублей.

В марте жительница Йошкар-Олы обвинила своего мужа-полицейского в избиениях, которым регулярно подвергалась на протяжении пяти лет совместной жизни. Женщина не решалась рассказывать об этом, пока в ноябре 2022 года муж не ушел из дома, забрав с собой ценные вещи, включая золотые украшения ее бабушки. Коллеги мужчины возбудили в отношении него уголовное дело, но позже закрыли его.