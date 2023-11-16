Уфимские ветеринары не сумели спасти жизнь запутавшейся в леске вороне Провисевшая четыре дня на леске ворона умерла в ветеринарной клинике Уфы

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Запутавшаяся в леске ворона, спасенная группой зоологов из Уфы, умерла в ветеринарной клинике, заявил в своем Telegram-канале руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников. Причиной смерти птицы, четыре дня провисевшей на дереве, стал отрыв тромба в районе крыла.

[Ворона] ушла на радугу. Оторвался тромб, — написал Стрельников.

Ворона была найдена на территории санатория «Зеленая роща», расположенного в Уфе. Птица случайно запуталась в леске и провисела на дереве четыре дня. Сотрудники санатория попытались спасти ворону самостоятельно, однако им не удалось этого сделать. Позднее зоологи распутали птицу и доставили ее ветеринарам. Отмечается, что сотрудники ветеринарной клиники оказывали птице всю необходимую помощь. За три дня она сумела восстановить вес, однако из-за сильных травм у вороны могла образоваться гематома, представляющая смертельную опасность.

Как сообщалось ранее, в горах американского штата Колорадо была обнаружена собака, просидевшая рядом с телом своего хозяина Рича Мура два месяца. Отмечается, что мужчину пытались найти спасательные вертолеты. В конечном счете тело туриста случайно обнаружил охотник. Собаку доставили в ветеринарную клинику, а затем передали родственникам погибшего.