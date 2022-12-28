В Уфе школьницу с вейпом нашли мертвой с пеной у рта

Фото: shutterstock

В подъезде многоэтажного дома на улице Ферина в Уфе нашли тело девятиклассницы, у которой при себе обнаружен вейп и курительная жидкость. По информации РЕН ТВ, изо рта 15-летней школьницы шла пена, спровоцированная, вероятно, отеком легких.

Точная причина смерти уточняется.

СМИ сообщает, что 27 декабря тело девятиклассницы обнаружил сосед — девочка лежала у двери своей квартиры, где проживала с родителями и сестрой.

Ранее врач Андрей Осипов рассказал, что на данный момент нет точных данных, насколько электронные сигареты вреднее для организма человека, чем обычная табачная продукция. По его словам, вейпы могут содержать вызывающие привыкание добавки.

Кроме того, врач-пульмонолог Маринэ Гамбарян заявила, что курение электронных сигарет может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атипичных пневмоний и появлению опухолей из-за содержания в них синтетического никотина и ароматизаторов. Эксперт добавила, что в США возникла целая эпидемия из-за потребления электронных сигарет.