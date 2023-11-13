Полиция задержала уфимку по обвинению в убийстве пятилетней давности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимую 43-летнюю жительницу Уфы, которая обвиняется в убийстве пятилетней давности, сообщили в МВД по Республике Башкортостан. По предварительным данным ведомства, бывший супруг и дядя женщины помогли ей спрятать тело убитого.

Следствие считает, что в 2018 году женщина выпивала алкогольные напитки вместе с сожителем 1979 года рождения. Между ними возник конфликт, в ходе которого женщина взяла биту с вкрученными саморезами и убила мужчину.

После этого злоумышленница решила скрыть преступление, в этом ей помогли родственники. Экс-супруг и дядя завернули жертву в ковер и закопали тело в лесу, а орудие убийства женщина сожгла. В панике обвиняемая сообщила о содеянном своей сестре, которая была шокирована, однако сразу в полицию не обратилась.

Убитого объявили пропавшим без вести на следующий год. Сестра, испытывая муки совести, все же пошла к правоохранителям и рассказала о преступлении. Бывший муж сознался в причастности и помог найти останки жертвы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, обвиняемая вину отрицает. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, полиция продолжает расследование.

Ранее в Ижевске правоохранители задержали 20-летнего молодого человека, который забил молотком старшую сестру из-за детских обид. Совершить преступление ему помог бывший муж убитой.