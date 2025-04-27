Уфимка избила собаку из-за пролитого кофе и попала на видео Жительница Уфы избила собаку из-за пролитого кофе на глазах у ребенка

Жительница Уфы жестоко избила свою собаку на глазах у ребенка из-за случайно пролитого кофе, сообщил Telegram-канал Baza, опубликовав соответствующие кадры. Камеры наблюдения зафиксировали, как женщина, гулявшая с питомцем и мальчиком, в порыве гнева набросилась на животное.

На записи видно, что собака, дернув поводок, случайно выбила стакан с кофе из рук хозяйки. В ответ женщина громко выругалась на животное и несколько раз ударила его ногой. В ответ на замечания очевидцев она заявила, что относится к питомцу «нормально», после чего удалилась с места происшествия.

Возмущенные местные жители считают иначе: они потребовали провести проверку действий женщины и привлечь ее к ответственности. Кроме того, у хозяйки захотели изъять животное из-за жестокого обращения.

Ранее сообщалось, что в Красногорске девушка сняла квартиру, а когда ее не было, туда зашел хозяин, взял ее собаку и выбросил на улицу. 20-летняя Дарина сняла жилье на Парковой улице, доплатив за 13-летнего йоркширского терьера по кличке Бирма 10 тысяч рублей. Однако через неделю владелец недвижимости вынес животное на улицу, где оно погибло под колесами машины.

До этого в Сети появилось фото башкирского Хатико, преданно ожидающего погибшего хозяина. Мужчина погиб при пожаре. Спасатели пытались забрать собаку, однако она никого к себе не подпускает.