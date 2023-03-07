Уфимец жестоко избил школьника из-за лая собаки и попал на видео

В Уфе местный житель жестоко избил подростка в лифте из-за того, что собака школьника облаяла его, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Пострадавший, по данным канала, был госпитализирован с сотрясением мозга, контузией левого глаза и множественными гематомами. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что 37-летнего жителя дома по улице Рыльского облаяла собака 16-летнего соседа. Мужчина набросился на подростка с кулаками на глазах у 11-летнего сына, вытащил школьника в подъезд, поставил на колени и снова ударил.

После избиения подросток поднялся домой и рассказал обо всем родителям. Те вызвали скорую и полицию, пострадавший школьник провел в больнице восемь дней. Против избившего его мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее жительница Нижнего Новгорода избила 11-летнего мальчика за то, что он вызвал кабину на первый этаж, а ей нужно было ехать наверх. Родители отвезли пострадавшего школьника в травмпункт, где врачи зафиксировали побои. Также было написано заявление в полицию, делом занимается Следственный комитет.

Женщина хотела подняться с третьего на 13-й этаж, однако лифт поехал на первый, после чего в кабину вошел несовершеннолетний. Женщина схватила мальчика за капюшон, потом начала его таскать и расцарапала лицо. В итоге она силой выпроводила ребенка на четвертом этаже.