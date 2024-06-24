Уфимец пытался спрятаться от дождя в чужой машине и поплатился Житель Уфы разбил чужую машину, чтобы спрятаться в ней от дождя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе задержали местного жителя, который проник в чужую машину, чтобы спрятаться от дождя, сообщает Telegram-канал Mash Batash. На кадрах, которые публикует канал, видно, как мужчина бросает камень в лобовое стекло автомобиля, а когда не удается его разбить, выбивает им боковое стекло.

По данным канала, разбив стекло, уфимец проник в салон и вскоре в нем уснул. Разбудили его уже полицейские.

Ранее сообщалось, что подоспевший на помощь жителю Уфы наряд лишился патрульного автомобиля. Пока полицейские пытались отбить хулиганов от мужчины, один из них сел в машину и скрылся, предварительно протащив правоохранителя по асфальту. Происшествие случилось в ночь на 21 июня напротив стадиона «Нефтяник».

До этого злоумышленник проник на территорию автобазы правительства Магаданской области и разбил несколько машин премиального класса. Его задержали, им оказался ранее судимый местный житель, который в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Перед этим стало известно, что в Калининграде задержали местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля Nissan Sunny. 33-летний ранее судимый мужчина решился на угон, не захотев идти пешком, когда возвращался домой из гостей. Однако до дома он не доехал и бросил машину по дороге. Ее позже нашли сотрудники ГИБДД. Возбуждено уголовное дело.