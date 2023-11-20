Уфимец ополчился на семью полицейских и пустил в ход перцовку

Житель Уфы залил перцовым баллончиком семью полицейских, потому что те проигнорировали его просьбу открыть через домофон дверь в подъезд многоквартирного дома, сообщает Telegram-канал «Mash Batash». Спрей попал на капитана полиции и его жену со званием старшего лейтенанта.

Как пишет канал, домофон зазвонил в районе 06:00. Капитан снял трубку и услышал голос пьяного мужчину, тот просил, чтобы ему открыли дверь, однако полицейский отказал. Спустя час, когда супруги вышли в подъезд проводить детей в школу у двери подъезда стоял 19-летний мужчина, который пытался зайти в внутрь. Офицер воспрепятствовал этому и злоумышленник достал перцовый баллон и распылил его содержимое. По информации Mash Batash, спрей попал на его супругу, самого полицейского, а также на соседа. Офицер смог самостоятельно скрутить злоумышленника.