Уфимец избил жену и за волосы затащил ее в кабину лифта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Уфы избил свою супругу и за волосы затащил женщину в кабину лифта, сообщает Telegram-канал SHOT. Подъездные камеры зафиксировали действия мужчины, кадры избиения попали в Сеть. Однако женщина отказалась обращаться в правоохранительные органы.

На кадрах показано, как женщина стоит у дверей лифта, потом появляется мужчина и ударом валит ее с ног. Далее он берет жену за волосы и затаскивает в кабину лифта. Пока они поднимаются на этаж, он выливает женщине на голову кофе, а по прибытии на этаж снова берет за волосы и выволакивает из лифта.

Как пишет SHOT, соседи пары услышали шум и решили просмотреть данные с камер. Узнав об инциденте, они постучали в квартиру супругов, поговорили с избитой женщиной и посоветовали вызвать полицию, однако та отказалась. По информации канала, муж женщины работает юристом и учится на педагога.

Ранее в Республике Алтай мужчина из ревности убил многодетную мать. В этот день подозреваемый заметил бывшую жену с другим мужчиной, после чего стал ее преследовать. Когда женщина, находясь за рулем автомобиля, съехала с дороги, подозреваемый подбежал к автомобилю, выбил стекло, после чего схватил складной нож и принялся наносить удары. Ранения оказались несовместимы с жизнью, женщина умерла на месте.