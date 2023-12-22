Уфимец избил 11-летнего ребенка на детской площадке и попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Уфе мужчина избил 11-летнего ребенка, посчитав, что тот мешает его сыну играть на детской площадке, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Пострадавший мальчик рассказал, что катался с горки, когда к нему подошел взрослый мужчина и несколько раз ударил его.

Мать ребенка рассказала каналу, что после случившегося ее сын попал в больницу с сотрясением. Сейчас он долечивается дома. Женщина написала заявление в полицию.

Ранее тоже в Уфе задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве своего трехлетнего сына. Задержанная хотела скрыть факт преступления, сообщив, что ребенок упал с верхнего яруса кровати. Однако следственно-оперативные действия показали, что это женщина причинила сыну телесные повреждения, которые повлекли его смерть. По версии следствия, обвиняемая до смерти избила ребенка, потому что он мешал ей спать.

Также на Урале арестовали мужчину, до смерти избившего двухлетнюю падчерицу. Мать ребенка поначалу выгораживала 27-летнего сожителя и убеждала полицейских, что девочка получила множественные травмы при падении с горки. Однако позже рассказала, что это именно он избил ребенка. Сообщается, что мужчина жил с ними с августа и часто избивал девочку. Из-за рукоприкладства она боялась проситься на горшок.