УФАС возбудило дело за откровенную рекламу в челябинском аэропорту УФАС потребовало убрать из аэропорта в Челябинске рекламу мужского спа-салона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антимонопольная служба Челябинской области возбудила дело по статье об оскорбительной рекламе из-за баннера в аэропорту имени Курчатова, передает «Деловой квартал». Еще в начале весны общественники возмутились из-за рекламы мужского спа-салона. Рассмотрение дела по существу назначено на 22 мая, но предприниматель Марина Тюлюпова, разместившая рекламу, не согласна с обвинением. Специалисты, собранные для заключения по поводу непристойности рекламы, настаивают на обратном.

По результатам голосования большинство членов экспертного совета пришли к единому мнению о том, что в рассматриваемой рекламе используются недопустимые образы, граничащие с эротическими образами, а используемые выражения создают впечатление действий сексуального характера, — говорится в итоговом решении.

Фото баннера без цензуры недоступно в Сети. Но страница заведения в Telegram явно указывает на то, что оно предоставляет услуги эротического характера. Проверка надзорного ведомства была организована по запросу депутата из Красноармейского района.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники МВД и Росгвардии во второй раз закрыли салон интим-услуг. Для этого они провели «проверочную закупку». Ранее бордель уже накрывали с обыском, и по этому факту было возбуждено дело об организации занятия проституцией.