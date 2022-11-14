UFA1.RU: на Украине погиб 21-летний контрактник из Башкирии

Фото: dan-news.info

UFA1.RU сообщает, что в ходе спецоперации на Украине погиб 21-летний военнослужащий Константин Ш. По информации портала, он проходил срочную военную службу в Белгородской области, а позже подписал контракт. Как указали в источнике, с февраля по май этого года он находился на территории ДНР и ЛНР.

Портал уточняет, что погибший родился и вырос в городе Кунгур Пермского края, но позже переехал в Башкирию.

В село Карманово родители переехали в 2020 году. Сейчас в Карманово живут его мама и отец, — сообщили в администрации Янаульского района Республики Башкортостан.

Ранее URA.RU сообщило о гибели мобилизованного жителя Краснотурьинска Свердловской области в ходе спецоперации на Украине. В агентстве отметили, что факт гибели мужчины подтвердили в военном комиссариате Краснотурьинска и Карпинска. Ранее о смерти военного сообщила его супруга.

До этого правительство Челябинской области сообщило о гибели пятерых местных жителей, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Власти пообещали направить семьям погибших по 1 млн рублей, помимо государственных выплат. Представители военного комиссариата выразили соболезнования родным солдат и пообещали оказать всю необходимую помощь.