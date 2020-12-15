Глава Тверской области удивил Путина мягкими ограничениями из-за COVID-19

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве удивил главу государства параметрами принятых на фоне коронавируса ограничений в регионе. Он сообщил, что во время проведения массовых мероприятий разрешено присутствие не более 500 человек.
В других регионах количество участников существенно меньше. Путин даже переспросил губернатора, правильно ли он услышал цифру.
Прилично, — удивился президент, когда Руденя подтвердил сказанное.
В ответ на это глава региона пояснил, что в Тверской области «на самом деле нет такой плотности», как в других субъектах Федерации. Дело в том, что это самая большая территория в Центральном федеральном округе, добавил он.
Все мероприятия — в первую очередь спортивные — проходят только на открытом воздухе, отметил Руденя. В учреждениях культуры и искусства допускается заполняемость не более 50%, отметил губернатор.
У нас люди очень сознательные, каких-то злоупотреблений не происходит, — заверил он.
По данным оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса, в Тверской области за время пандемии выявлено 18 495 случаев заражения. Из них, по состоянию на 15 декабря, 417 человек умерли, а 13 231 смог преодолеть болезнь.
Ранее, как писал NEWS.ru, Руденя проинформировал жителей региона, что в новогодние и рождественские дни введение дополнительных ограничений не планируется.