Глава Тверской области удивил Путина мягкими ограничениями из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/e9f15b08-3ecc-11eb-ae43-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Игорь Руденя Фото: kremlin.ru

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве удивил главу государства параметрами принятых на фоне коронавируса ограничений в регионе. Он сообщил, что во время проведения массовых мероприятий разрешено присутствие не более 500 человек.

В других регионах количество участников существенно меньше. Путин даже переспросил губернатора, правильно ли он услышал цифру.

Прилично, — удивился президент, когда Руденя подтвердил сказанное.

В ответ на это глава региона пояснил, что в Тверской области «на самом деле нет такой плотности», как в других субъектах Федерации. Дело в том, что это самая большая территория в Центральном федеральном округе, добавил он.

Все мероприятия — в первую очередь спортивные — проходят только на открытом воздухе, отметил Руденя. В учреждениях культуры и искусства допускается заполняемость не более 50%, отметил губернатор.

У нас люди очень сознательные, каких-то злоупотреблений не происходит, — заверил он.

По данным оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса, в Тверской области за время пандемии выявлено 18 495 случаев заражения. Из них, по состоянию на 15 декабря, 417 человек умерли, а 13 231 смог преодолеть болезнь.

Ранее, как писал NEWS.ru, Руденя проинформировал жителей региона, что в новогодние и рождественские дни введение дополнительных ограничений не планируется.