Ударивший жену 16 раз ножом мужчина избежал отправки в СИЗО В Дагестане ударившего жену 16 раз ножом мужчину оставили под домашним арестом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ленинский районный суд в Махачкале с протекции Верховного суда Дагестана оставил мужчину, который подозревается в покушении на супругу с ножом, под домашним арестом, сообщает издание «Коса». Также издание ссылается на апелляционное определение ВС Дагестана.

Решение об отказе в аресте весной вынес районный судья Камиль Зайналов. Он отказал следователю в требовании отправить мужчину в СИЗО и поместил его под домашний арест. 24 мая это решение утвердил судья ВС Дагестана Дмитрий Пономаренко. Мужчине инкриминируют статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Судья Зайналов, вынося решение, ссылался на показания потерпевшей, которые она дала следователю в больнице. Женщина подписала документ, в котором подтвердила, что не имеет претензий к мужу. Адвокат истицы настаивает, что эти показания она дала, опасаясь угроз мужа. Тогда он не был задержан, а в больницу к пострадавшей приехали его родственники.

Ранее в Туапсинском районе полицейские задержали автомобиль с избитой девушкой. В Сети распространилось видео очевидицы, которая рассказала, что девушка пыталась выбежать из машины. По словам очевидцев, на автодороге в районе города Хадыженска женщина вышла из автомобиля Lada Granta, пытаясь убежать от мужчин, но они догнали ее и силой посадили обратно в машину. Другие автомобилисты решили помочь пострадавшей и открыли дверь авто. Однако покидать машину девушка отказалась, заявив, что один из мужчин ее муж.