Ударивший женщину-полицейского бизнесмен отправится в колонию Бизнесмен проведет полтора года в колонии из-за удара женщины-полицейского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Устроившего дебош в международном аэропорту Волгограда бизнесмена из Новочеркасска приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы, сообщает портал V1.RU. 56-летний Сергей Гнутов был признан виновным в оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении женщины-полицейского.

Гнутов ударил сотрудницу полиции кулаком в лицо, когда она попыталась доставить его в отдел из-за пьяного дебоша. Инцидент произошел в январе 2024 года. Нападавшего обезвредили человек в штатском и очеивдец.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Такое решение принял Дзержинский районный суд.

В конце декабря кандидат в мастера спорта по боксу, задержанный за хулиганство, избил полицейского и устроил побег из отделения в Кирове. Он очень хотел отметить Новый год дома. Запертый в ИВС мужчина попросился в туалет, а после того как 23-летний сержант открыл клетку, задержанный набросился на него с кулаками. Задержали повторно его через полчаса.