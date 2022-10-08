Удар ВСУ привел к отключению ЗАЭС от украинской энергосистемы

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Обстрел со стороны ВСУ привел к повреждению последней линии связи, которая соединяла украинскую энергосистему и Запорожскую АЭС, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета областной администрации Владимир Рогов. По его словам, ВСУ нанесли несколько ракетных ударов прошлой ночью, передает РИА Новости.

Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины, — подчеркнул Рогов.

Он заметил, что в результате обстрелов повредилась линия электропередачи — Днепровская. Ее мощность составляет 750кВ. Станция после случившегося автоматически перешла на работу дизель-генераторов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в грязную ядерную бомбу. По ее мнению, обстрел электростанции нужно воспринимать не иначе как ядерный шантаж или террористические действия со стороны Украины.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси указывал, что вокруг Запорожской АЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. Он выразил обеспокоенность нестабильностью ситуации вокруг станции после нескольких недель обстрелов и отметил, что переговоры о создании «охранной зоны» уже начались.