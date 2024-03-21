Удар ВСУ по спорткомплексу в Белгороде попал на видео

Фото: t.me/vvgladkov

Момент удара Вооруженных сил Украины по зданию спортивного комплекса «Белгород-Арена» по пал на видео. Кадры публикует издание «Звезда».

На ролике видно, что снаряд упал перед зданием около лестницы. После чего на месте прилета образовались клубы дыма и пыли.

Как ранее рассказал директор «Белгород Арены» Юрий Черников, при атаке ВСУ пострадали несколько кабинетов, а также оборудование и примерно 20% остекления спорткомплекса.

Утром 21 марта средства противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на Белгородскую область. По данным Минобороны РФ, это произошло примерно в 08:00 мск, над регионом были уничтожены 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, пять человек пострадали в результате атаки на Белгород. В частности, две женщины и мужчина доставлены в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами, еще один мужчина госпитализирован с осколочным ранением голени, другой житель — с осколочными ранениями руки и плеча.

Также в результате воздушной атаки были повреждены 30 квартир. В том числе два многоэтажных дома: на улице Щорса и на улице Буденного. Еще от осколков пострадал автобус в центре города.